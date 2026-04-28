مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

لاعب المصري السابق لمصراوي: بيس توروب أسوأ مدرب في تاريخ الأهلي

كتب : محمد الميموني

12:16 ص 28/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الدوري المصري
  • عرض 4 صورة
    الأهلي
  • عرض 4 صورة
    وليد حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث وليد حسن لاعب المصري البورسعيدي السابق عن خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

تصريحات وليد حسن بعد خسارة الأهلي من بيراميدز

وقال وليد حسن، خلال تصريحات خاصة "مصراوي" أمس الإثنين": بيس توروب أسوأ مدرب جه في تاريخ النادي الأهلي ولا يفقه شيء في الكورة والأهلي خسر الدوري خلاص كان عنده فرصة انهاردة من ذهب بعد تعادل الزمالك وإنبي بس رفض الهدية".

وأضاف حسن: "نفسي افهم أمام عاشور عمل ايه في النادي الأهلي من ساعت ماجه عاملي فيها مارادونا بس لكن مشفنهوش نهائي وشخصية النادي الأهلي انهاردة مظهرتش والموضوع قبل مباراة الزمالك وإنبي كانت مقلقه لكن بعد التعادل المفروض تنزل تكسب مفيش اختيار تاني".

وأكد حسن: " نادي الزمالك يستحق الدوري لأنه مع مدرب ولاعبين استحملت النادي في ظروف صعبة جداً ومافيش فلوس ولكن اثبته نفسهم ومعتمد جمال ارفع له القبعة بعد اللي عامله مع الزمالك ومتصدر حالياً الدوري .

واختتم وليد حسن،: " انت بتلاعب ليه محمد شريف وهو اداءه وحش نفسي افهم خلاص كده الدوري راح من الأهلي خالص بسبب المدرب وبعض اللاعبين".

اقرأ ايضاُ:

"بتدعي بشكل مستمر".. 5 صور ترصد تفاعل سيدة مع هجمات الزمالك أمام إنبي

"بدون خسارة".. ماذا قدم عماد النحاس مع المصري بعد فوزه علي سموحة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد حسن الدوري المصري الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
أخبار مصر

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت
زووم

بينهم "أوبنهايمر" و "السيد المسيح".. 5 أفلام سيرة ذاتية أثارت الجدل وحطمت
العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
أخبار مصر

العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته
أخبار مصر

"حان وقت الحساب".. مجدي الجلاد: لو كان الدم بلون الأهلي لقدم الجميع استقالته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان