"بعد الهزيمة من بيراميدز".. هل فقد الأهلي فرصة المنافسة على لقب الدوري؟

تعليق قوي من إسلام الشاطر علي هزيمة الأهلي بثلاثية من بيراميدز

"بعد الفوز بثلاثية".. بيراميدز يكرر ما فعله أمام الأهلي في موسم 2018-2019

تحدث وليد حسن لاعب المصري البورسعيدي السابق عن خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

تصريحات وليد حسن بعد خسارة الأهلي من بيراميدز

وقال وليد حسن، خلال تصريحات خاصة "مصراوي" أمس الإثنين": بيس توروب أسوأ مدرب جه في تاريخ النادي الأهلي ولا يفقه شيء في الكورة والأهلي خسر الدوري خلاص كان عنده فرصة انهاردة من ذهب بعد تعادل الزمالك وإنبي بس رفض الهدية".

وأضاف حسن: "نفسي افهم أمام عاشور عمل ايه في النادي الأهلي من ساعت ماجه عاملي فيها مارادونا بس لكن مشفنهوش نهائي وشخصية النادي الأهلي انهاردة مظهرتش والموضوع قبل مباراة الزمالك وإنبي كانت مقلقه لكن بعد التعادل المفروض تنزل تكسب مفيش اختيار تاني".

وأكد حسن: " نادي الزمالك يستحق الدوري لأنه مع مدرب ولاعبين استحملت النادي في ظروف صعبة جداً ومافيش فلوس ولكن اثبته نفسهم ومعتمد جمال ارفع له القبعة بعد اللي عامله مع الزمالك ومتصدر حالياً الدوري .

واختتم وليد حسن،: " انت بتلاعب ليه محمد شريف وهو اداءه وحش نفسي افهم خلاص كده الدوري راح من الأهلي خالص بسبب المدرب وبعض اللاعبين".

اقرأ ايضاُ:

"بتدعي بشكل مستمر".. 5 صور ترصد تفاعل سيدة مع هجمات الزمالك أمام إنبي

"بدون خسارة".. ماذا قدم عماد النحاس مع المصري بعد فوزه علي سموحة؟