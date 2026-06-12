يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول المدرب المغربي الحسين عموتة تمهيدًا لإعلان تنصيبه رسميًا مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول خلفا للدنماركي ييس توروب.

وكان الأهلي قد اتفق مع عموتة علي التوقيع لمدة موسم واحد قابل للتجديد بموافقة الطرفين علي أن يتضمن عقده شرط جزائي بقيمة 3 أشهر فقط في حالة رغبة أي من الطرفين في إنهاء العلاقة قبل نهاية الموسم الكروي الجديد.

واستقر عموتة علي بعض أفراد جهازه الفني المعاون إذ اتفق مع عزيز لكراوي ليكون مدربا عامًا في الجهاز الفني وحسين اللوداري ليتولي مهمة المعد البدني بالإضافة إلي مدرب حراس مرمي جاري التفاوض معه وفي الغالب سيكون رضوان بنشتيوي مدرب حراس فريق حسنية أكادير.

في سياق آخر، منح الأهلي للمدرب المغربي حرية تحديد مصير 17 لاعبًا معارًا من الفريق لأندية أخري سواء بعودة بعضهم أو خروجهم من جديد للإعارة أو حتى بالبيع النهائي.

ويمتلك الأهلي في الوقت الحالي 17 لاعب قضي إعارة في الموسم الماضي وهم المغربي رضا سليم والسلوفيني جراديشار والمغربي أشرف داري والتونسي محمد الضاوي كريستو، بجانب أحمد عابدين وأحمد رضا وعمر الساعي وأحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله وعمر كمال ومعتز محمد ومصطفي العش ومصطفي مخلوف ويوسف سيد عبد الحفيظ ويوسف عفيفي.

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