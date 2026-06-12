فاروق جعفر: هذه هي أنسب طريقة لمواجهة بلجيكا وشوبير أنقذ مصر أمام البرازيل

شدد أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي علي جاهزية أسود الأطلس لملاقاة البرازيل صباح الأحد المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخب المغرب رفقة البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم معهما منتخبي هايتي واسكتلندا.

وقال حكيمي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : المنتخب المغربي جاهز لملاقاة البرازيل وأنا واثق من قدرتنا على تقديم مباراة رائعة

أضاف : نعرف قوة البرازيل وجودة لاعبها فينيسيوس جونيور لأنني لعبت ضده عدة مرات ونسعي للحد من خطورته خلال المباراة وعلينا أن ندافع كفريق واحد.

وشدد: يطلقون علينا في أفريقيا أننا برازيل القارة السمراء ونحن هنا في أمريكا لتحقيق إنجاز جديد بدعم الشعب المغربي.

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