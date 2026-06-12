كشف عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي عن موقف ناديه من أزمة عبد الحميد معالي مع الزمالك، خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد حكم المحكمة الرياضية "كاس" بإلزام الزمالك بدفع مبلغ 900 ألف دولار.

وقال الطالبي في مداخلة هاتفية على قناة dmc: في البداية أتمنى التوفيق لمنتخب المغرب في كأس العالم وللمنتخبات العربية المشاركة أيضًا.

أضاف: أما بخصوص ملف اللاعب عبد الحميد معالي مع الزمالك، فهو دخل مرحلة متقدمة من المفاوضات خلال الأسبوع الماضي الذي شهد اجتماع مهم بين مدير التعاقدات بالنادي عبد الرحمن إسماعيل مع رئيس نادي اتحاد طنجة للبحث عن حلول وحل النقاط العالقة بين الطرفين.

أضاف: اللقاء مر في أجواء إيجابية كما كان هناك حرص مشترك من الجميع للوصول إلى حل وننتظر المخرجات النهائية لهذه القضية ولكن المشاورات إيجابية وأفضل بشكل كبير مما كان عليه الوضع سابقًا".

واستكمل: "قضية معالي تتعلق بناديين وما أستطيع أن أقوله هو أننا لاحظنا وجود نية صادقة من الزمالك لحل الأزمة بشكل نهائي خاصة وأننا نعلم أنه تعرض لـ إيقاف قيد ومنع من التعاقدات من المحكمة الرياضية ولا حل أمامه سوي حل الأزمات، وما نتمناه أن يتم حل الأمر ليعود الزمالك لأمجاده من جديد.

وذكر: "المبلغ المتبقي من صفقة معالي كاملا لم نحصل عليه، الزمالك لم يسدد أي قسط من الثلاثة المتفق عليها، ولم يتم دفع أي قسط".

وأتم: "الزماك لم يطلب التعاقد أو ضم معالي مرة أخرى تلك الأخبار غير حقيقية على الإطلاق، وهذا لم يحدث ولم يتك طرحه خلال الاجتماع".

واختتم الطالبي حديثه قائلا: "الحل سيكون هناك حكم نهائي من المحكمة والأهم أن العلاقات بين الزمالك واتحاد طنجة تظل جيدة ولن تضر بسبب تلك الأزمة، وهناك تعاون كبير من جانبنا مع الزمالك والكرة في ملعب الأخير، وهناك رغبة حقيقة لإنهاء هذا الملف والمسؤولين أكدوا خلال اللقاء على العلاقة القوية والجميع يتعامل مع الموضوع باعتباره خلافا قانونيا فقط وليس أزمة تؤثر على العلاقة بين الناديين".

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