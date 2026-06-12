كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، مؤكداً أن استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل يرتبط بشرط أساسي يتمثل في موافقته على تخفيض راتبه السنوي بنسبة 50%.

أزمة الرواتب تضرب الأهلي.. وتريزيجيه في صدارة الأعلى أجراً

وأوضح هشام في تصريحات تلفزيونية أن مسؤولي قطاع الكرة بالنادي الأهلي وعلى رأسهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، يرون أن وجود فارق كبير في الرواتب بين تريزيجيه وأحمد سيد زيزو من جهة وباقي لاعبي الفريق من جهة أخرى خلق حالة من عدم التوازن داخل منظومة الرواتب، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الأمر وتصحيحه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تريزيجيه يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 130 مليون جنيه، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في مصر حالياً، خلافاً لما يعتقده البعض بأن زيزو هو صاحب الراتب الأكبر داخل الأهلي.

وأضاف أن إدارة الأهلي تتمسك بسياسة جديدة تهدف إلى خفض سقف الرواتب وهو ما ظهر في مفاوضاتها مع حسين الشحات الذي طلب الحصول على 40 مليون جنيه سنوياً، قبل أن ترفض الإدارة مطالبه متمسكة بسقف مالي يصل إلى 25 مليون جنيه، مع إضافة حوافز ومكافآت تتراوح بين 5 و10% وفقًا لكل لاعب.

وأكد هشام أن الأهلي لا يمانع فكرة بيع تريزيجيه حال وصول عرض مناسب، لافتاً إلى أن اللاعب تلقى اهتماماً من أندية في قطر والإمارات كما وصلت للنادي عروض أولية بلغت قيمتها نحو مليون دولار مع اتجاه الإدارة للتفاوض من أجل رفع القيمة المالية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن لاعبين بحجم مروان عطية وإمام عاشور يمثلان ركائز أساسية في الفريق مثل تريزيجيه، مشدداً على أن السيناريو الوحيد لاستمرار الأخير مع الأهلي يتمثل في قبوله خفض راتبه إلى النصف في الوقت الذي يحصل فيه زيزو على نحو 65 مليون جنيه سنوياً مع وجود توجه لتقليص قيمة عقده بنسبة محدودة.