مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

غزل المحلة يتعادل مع بتروجيت في الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد الميموني

11:27 م 23/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة غزل المحلة وبتروجيت (3)
  • عرض 3 صورة
    مباراة غزل المحلة وبتروجيت (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة غزل المحلة وبتروجيت التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق بتروجيت اللاعب بدر موسى في الدقيقة ال23 من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لفريق غزل المحلة اللاعب عبد الرحيم عموري في الدقيقة ال89 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين فريق غزل المحلة ونظيره فريق بتروجيت في المرحلة النهائية من الجولة الـ ٦ من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في مجموعة الهبوط

ويحتل فريق بتروجيت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس برصيد 29 نقطة.


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غزل المحلة بتروجيت الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
أخبار مصر

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
أخبار مصر

"بحبك من زمان".. محمود سعد يرد على إشادة لميس الحديدي برسالة مؤثرة
رياضة محلية

"لقاء ناري".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة أمام الزمالك
شئون عربية و دولية

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
الموضة

لقطة رومانسية تخطف الأنظار.. مي عمر ومحمد سامي بإطلالة أنيقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
