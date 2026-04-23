حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة غزل المحلة وبتروجيت التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق بتروجيت اللاعب بدر موسى في الدقيقة ال23 من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لفريق غزل المحلة اللاعب عبد الرحيم عموري في الدقيقة ال89 من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين فريق غزل المحلة ونظيره فريق بتروجيت في المرحلة النهائية من الجولة الـ ٦ من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في مجموعة الهبوط

ويحتل فريق بتروجيت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس برصيد 29 نقطة.



