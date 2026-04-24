أفادت وكالة أسوشيتد برس، أن سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفاه بـ"اللحظة التاريخية".

وبحسب أسوشيتد برس، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، خلال حديثه إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي، إن إسرائيل ولبنان "لم تكونا متجاورتين أكثر من اليوم".

وأعرب ليتر عن شكره لترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس على هذا اليوم، الذي قال إنه كان قيد الإعداد لعقود، مضيفًا: "سنواصل العمل من أجل السلام، دعونا نأمل أن نحققه في أقرب وقت ممكن".

من جانبها، شكرت السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض الرئيس ترامب على رعايته "لهذه اللحظة التاريخية"، مضيفة: "أعتقد أنه بمساعدتكم ودعمكم، يمكننا أن نجعل لبنان عظيماً مرة أخرى".

تمديد وقف إطلاق النار بقرار ترامب

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع إضافية، في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وشارك في هذا اللقاء، الذي وصفه ترامب بالتاريخي، كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وميشيل عيسى سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، وبحضور وفود وممثلين ذوي مستوى رفيع من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن المباحثات سارت بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل مع الدولة اللبنانية لمساعدتها في حماية نفسها من حزب الله.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار تمديد وقف إطلاق النار سيسري لمدة 3 أسابيع، مشيرا إلى تطلعه لاستضافة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في المستقبل القريب.