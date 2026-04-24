إعلان

سفيرا لبنان وإسرائيل يشكران ترامب: "هذه لحظة تاريخية"

كتب : وكالات

01:12 ص 24/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أسوشيتد برس، أن سفيرا لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفاه بـ"اللحظة التاريخية".

وبحسب أسوشيتد برس، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، خلال حديثه إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي، إن إسرائيل ولبنان "لم تكونا متجاورتين أكثر من اليوم".

وأعرب ليتر عن شكره لترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس على هذا اليوم، الذي قال إنه كان قيد الإعداد لعقود، مضيفًا: "سنواصل العمل من أجل السلام، دعونا نأمل أن نحققه في أقرب وقت ممكن".

من جانبها، شكرت السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض الرئيس ترامب على رعايته "لهذه اللحظة التاريخية"، مضيفة: "أعتقد أنه بمساعدتكم ودعمكم، يمكننا أن نجعل لبنان عظيماً مرة أخرى".

تمديد وقف إطلاق النار بقرار ترامب

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 3 أسابيع إضافية، في أعقاب اجتماع رفيع المستوى عُقد في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وشارك في هذا اللقاء، الذي وصفه ترامب بالتاريخي، كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى مايك هاكابي سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وميشيل عيسى سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، وبحضور وفود وممثلين ذوي مستوى رفيع من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن المباحثات سارت بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل مع الدولة اللبنانية لمساعدتها في حماية نفسها من حزب الله.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار تمديد وقف إطلاق النار سيسري لمدة 3 أسابيع، مشيرا إلى تطلعه لاستضافة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في المستقبل القريب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان وإسرائيل ترامب وقف إطلاق النار في لبنان حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
نصائح طبية

ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا
زووم

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
أخبار مصر

نهاد أبو القمصان: عُرضت عليّ رشوة في قضايا حضانة ورفضت
أخبار مصر

سي إن إن: 19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟