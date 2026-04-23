تحدث الحكم الدولي السابق توفيق السيد، عن الأداء التحكيمي في مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على بيراميدز، في لقاء شهد بعض الحالات الجدلية منها إلغاء هدف الزمالك الثاني، ومطالبات الفريق السماوي باحتساب ركلة جزاء لهم.

تعليق توفيق السيد علي مباراة الزمالك وبيراميدز

قال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرى أن طاقم تحكيم المباراة أدى بشكل جيد، وهناك أراء بوجود ركلة جزاء لصالح بيراميدز، لكني أري أن قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح لأنه التحام بدني طبيعي ولا يوجد شد لذلك لا يرتقي لاحتساب ركلة جزاء".

وتابع: "لا توجد أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة المباراة، والغازي أدار المباراة بشكل جيد هو وطاقم التحكيم".

وأضاف توفيق السيد: "في هدف الزمالك الأول، كان يجب رسم الخطوط وعرضها بشكل جيد لنري هل الخطوط مرسومة بشكل صحيح أم لا، ومحتاجين مخرج المباراة يثبت الخطوط ويعيد اللعبة أكثر من مرة علشان نقدر نحكم بشكل أفضل على اللعبة".

واختتم: "أما هدف الزمالك الثاني فهو تسلل وقرار الحكم المساعد صحيح، وكنت أتمني أن يتم إسناد تقنية الفار لحكم دولي كبير في مباراة كهذه تحدد بطل الدوري بشكل كبير".



