تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة وذات الاهتمام على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

أحمد كريمة يرد على سعد الهلالي: الخلع طلاق وليس فسخًا ويجب أن يكون برضا الزوج





علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريح الدكتور سعد الدين الهلالي بأن الخلع ليس له عدد معين مثل الطلاق، مؤكدًا أن الخلع يعتبر طلاقًا.

غموض وفاة ضياء العوضي.. محاميه: تقرير الطب الشرعي الإماراتي سيحسم الأمر





قال المحامي مصطفى مجدي، محامي الدكتور الراحل ضياء العوضي، إن هناك حالة من الغموض اكتنفت الفترة الزمنية التي سبقت اكتشاف الجثمان، مشيرًا إلى أنه يعتزم السفر إلى دبي لمتابعة التحقيقات وفحص التسجيلات والوقوف على أسباب الوفاة.

خالد الجندي يحذر من فخ الزواج العرفي: يهدد الحقوق





حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شباب هذا العصر من الوقوع في فخ الزواج العرفي، معتبرًا أنه لا يحظى بقبول مجتمعي حقيقي ويؤدي إلى ضياع الحقوق.

متحدث الوزراء: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعزز المواطنة





قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحمل العديد من المميزات، مؤكدًا أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين





قالت المحللة الاقتصادية رانيا جول، إن التراجعات الحالية في أسعار الذهب تمثل مجرد مرحلة تجميع للزخم، تمهيدًا لانطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.

موعد ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة





قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد بداية من اليوم ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، أغلبها أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 إلى 5 درجات.