الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

22:00

ريال مدريد

إعلان

أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بيراميدز بالدوري

كتب : نهي خورشيد

11:22 م 23/04/2026

معتمد جمال

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان يدرك صعوبة مواجهة بيراميدز في الدوري المصري، مشيراً إلى أن الفوز في هذه المباراة يمثل خطوة مهمة نحو حسم البطولة.


معتمد جمال يرفض الحديث عن حسم اللقب


شدد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الفوز على رفضه لفكرة حسم لقب الدوري لصالح الزمالك في الوقت الحالي، موضحاً أن الفريق أمامه مواجهة أصعب أمام إنبي خلال ثلاثة أيام وأن التركيز منصب على المباراة المقبلة قبل خوض لقاء القمة.


ووجه معتمد جمال الشكر للاعبين على الأداء الكبير الذي قدموه، كما أشاد بجماهير الزمالك مؤكداً أنهم يستحقون الأفضل وأن الفريق يسعى لإسعادهم بالتتويج باللقب.


وأضاف أن الجهاز الفني قسم المباراة إلى مراحل محددة من أجل تحقيق الهدف المطلوب مع احترام جميع المنافسين في مجموعة البطولة، مشيراً إلى قدرة اللاعبين على الفصل بين الانتصارات والتركيز في المباريات التالية.


وأوضح المدير الفني أنه تم إغلاق ملف مباراة بيراميدز فور انتهائها استعداداً لمواجهة إنبي.


كما كشف عن تعرض الظهير الأيسر محمود بنتايج لإصابة في العضلة الضامة، سيتم تقييمها لتحديد موقفه من المباراة القادمة نظراً لكونه أحد العناصر الأساسية في الفريق.


واختتم تصريحاته مؤكداً أن لاعبي الزمالك بذلوا مجهوداً كبيراً ونجحوا في تنفيذ الخطة الفنية وتحقيق الهدف المطلوب من اللقاء.


نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز


وكان الزمالك حقق فوزاً مهماً على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب بينما توقف رصيد بيراميدز عند 44 نقطة في المركز الثاني.

سي إن إن: 19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات
سي إن إن: 19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات

لقطة رومانسية تخطف الأنظار.. مي عمر ومحمد سامي بإطلالة أنيقة
لقطة رومانسية تخطف الأنظار.. مي عمر ومحمد سامي بإطلالة أنيقة
ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا
ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا
مشهد نادر في البحر الأحمر.. ظهور عروس بحر صغيرة بمياه سفاجا (صور)
مشهد نادر في البحر الأحمر.. ظهور عروس بحر صغيرة بمياه سفاجا (صور)
بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك

إعلان

إعلان

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟