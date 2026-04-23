أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه كان يدرك صعوبة مواجهة بيراميدز في الدوري المصري، مشيراً إلى أن الفوز في هذه المباراة يمثل خطوة مهمة نحو حسم البطولة.



معتمد جمال يرفض الحديث عن حسم اللقب



شدد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الفوز على رفضه لفكرة حسم لقب الدوري لصالح الزمالك في الوقت الحالي، موضحاً أن الفريق أمامه مواجهة أصعب أمام إنبي خلال ثلاثة أيام وأن التركيز منصب على المباراة المقبلة قبل خوض لقاء القمة.



ووجه معتمد جمال الشكر للاعبين على الأداء الكبير الذي قدموه، كما أشاد بجماهير الزمالك مؤكداً أنهم يستحقون الأفضل وأن الفريق يسعى لإسعادهم بالتتويج باللقب.



وأضاف أن الجهاز الفني قسم المباراة إلى مراحل محددة من أجل تحقيق الهدف المطلوب مع احترام جميع المنافسين في مجموعة البطولة، مشيراً إلى قدرة اللاعبين على الفصل بين الانتصارات والتركيز في المباريات التالية.



وأوضح المدير الفني أنه تم إغلاق ملف مباراة بيراميدز فور انتهائها استعداداً لمواجهة إنبي.



كما كشف عن تعرض الظهير الأيسر محمود بنتايج لإصابة في العضلة الضامة، سيتم تقييمها لتحديد موقفه من المباراة القادمة نظراً لكونه أحد العناصر الأساسية في الفريق.



واختتم تصريحاته مؤكداً أن لاعبي الزمالك بذلوا مجهوداً كبيراً ونجحوا في تنفيذ الخطة الفنية وتحقيق الهدف المطلوب من اللقاء.



نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز



وكان الزمالك حقق فوزاً مهماً على بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب بينما توقف رصيد بيراميدز عند 44 نقطة في المركز الثاني.

إقرأ أيضاً:

