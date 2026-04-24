نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تخطي نادي بيراميدز بفوز صعب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري.

وتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري عقب الفوز علي بيراميدز، ليعتلي القمة برصيد 49 نقطة، بينما توقف رصيد السماوي عند النقطة 44.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على بيراميدز

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة، بعد فوز الزمالك أمس على حساب بيراميدز، من خلال نشر العديد من التعليقات والمنشورات التي تتعلق بالمباراة.

ولمشاهدة تفاعل الجماهير مع فوز الزمالك على حساب بيراميدز في بطولة الدوري المصري أمس، يمكنكم الاطلاع على الألبوم أعلاه:

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

من المقرر أن تكون مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وإنبي يوم الإثنين المقبل، الموافق 27 أبريل الجاري، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضًا:

بعد الفوز على بيراميدز.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

"الأبيض ينفرد".. جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك علي بيراميدز