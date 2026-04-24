أعلنت مصر للطيران، نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الدقيقة الأولى من فجر اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، أن جميع رحلاتها ستُقلِع طبقًا للتوقيت الصيفي.

وأهابت مصر للطيران، في بيان، بجميع عملائها بضرورة مراجعة الحجز والتأكد من مواعيد إقلاع الرحلات من مختلف مطارات الجمهورية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات على الأقل.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران، أو الوكيل السياحي.



