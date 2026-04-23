في واقعة بيئية نادرة تعكس ثراء الحياة البحرية في البحر الأحمر، شهدت المياه الضحلة بمدينة سفاجا ظهورًا استثنائيًا لصغير عروس البحر المعروف علميًا باسم "الدوجونج"، حيث رُصد الحيوان وهو يسبح منفردًا بعد احتمالية انفصاله مؤقتًا عن أمه خلال رحلة بحث عن الغذاء.

وأفادت المتابعات الميدانية صباح اليوم الخميس بأن هذا الظهور أثار اهتمامًا واسعًا لدى فرق محميات البحر الأحمر، التي بدأت على الفور في متابعة الحالة بشكل دقيق، بهدف تقييم وضعه الصحي والسلوكي وضمان عدم تعرضه لأي مخاطر.

نشاط ملحوظ وحالة صحية مستقرة

أظهرت المراقبة الميدانية أن صغير الدوجونج كان يتحرك داخل المياه بحيوية واضحة وسرعة لافتة، مع سلوك سباحي طبيعي يشير إلى استقرار حالته الصحية. واعتبر الخبراء أن هذا النشاط يعد مؤشرًا إيجابيًا على سلامته رغم ابتعاده عن أمه.

ويرجح الباحثون أن الانفصال المؤقت قد حدث أثناء بحث الأم عن الأعشاب البحرية، وهي الغذاء الأساسي لهذا النوع من الثدييات البحرية النادرة، خاصة في المراحل العمرية الصغيرة التي تعتمد فيها بشكل كامل على الرعاية الأمومية.

متابعة علمية دون تدخل مباشر

تواصل فرق المحميات متابعة تحركات الحيوان بدقة في محيط ظهوره، مع الالتزام بعدم التدخل المباشر إلا وفق تقييمات علمية متخصصة تضمن الحفاظ على سلامته واستقرار البيئة البحرية المحيطة.

وأكدت الجهات المعنية أن مثل هذه الحالات تُعد نادرة للغاية، وتخضع لبروتوكولات مراقبة صارمة تهدف إلى حماية الكائنات البحرية المهددة، وعلى رأسها عروس البحر.