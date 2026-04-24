أيمن يونس: جماهير الزمالك كلمة السر في الانتصارات

كتب : نهي خورشيد

01:10 ص 24/04/2026

أيمن يونس

أبدى أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، سعادته الكبيرة عقب فوز الفارس الأبيض على بيراميدز بهدف دون رد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

تصريحات أيمن يونس عن مواجهة الزمالك وبيراميدز

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية إن التغييرات التي أجراها المدير الفني معتمد جمال كانت نقطة التحول الحقيقية في اللقاء، مشيراً إلى أن المدرب تفوق بشكل واضح على نظيره الكرواتي يورشيتش.

وأضاف أن مواجهة إنبي المقبلة تعد مهمة للغاية، موضحاً أن الفوز بها سيقرب الزمالك خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري.

كما أشاد بأداء اللاعب خوان بيزيرا واصفاً إياه باللاعب العالمي بعدما سجل هدفاً قاتلاً، مؤكداً أن تحركاته داخل الملعب كانت مميزة للغاية.

كما أثنى على الدور الكبير لجماهير الزمالك، مؤكداً أنهم يحركون الصخر وكانوا سبباً رئيسياً في الانتصارات الأخيرة.

واختتم تصريحاته بالإشادة بـ عمر جابر الذي لعب بروح قتالية وإصرار كبير، إلى جانب الإشادة بالحارس مهدي سليمان الذي يقدم مستويات مميزة، مؤكداً أن أجواء الجماهير في المدرجات صنعت حالة استثنائية دعمت الفريق بشكل واضح.

