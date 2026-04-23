إعلان

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء

كتب : محمود الطوخي

11:14 م 23/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل الدائر حول إمكانية استخدام القوة النووية في سياق المواجهة في حرب إيران، مؤكدا استبعاد هذا الخيار بشكل قاطع.

وأوضح ترامب، خلال رده على تساؤلات الصحفيين في المكتب البيضاوي، أنه لن يلجأ إلى استعمال الأسلحة النووية ضد طهران، حيث أجاب بوضوح "لا" عند سؤاله عن إمكانية التفكير في هذا السلاح.

أمريكا وبدائل الخيار النووي في حرب إيران

وانتقد الرئيس الأمريكي طرح هذا التساؤل واصفا إياه بالغباء، متسائلا عن جدوى استخدام سلاح نووي في الوقت الذي يرى فيه أن الولايات المتحدة قد تمكنت بالفعل من "تدمير" إيران دون الحاجة للجوء إلى هذا النوع من الضربات غير التقليدية.

وأثارت تصريحات ترامب قبل أسبوعين مخاوف دولية، حين حذر من أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما فسرته أطراف منتقدة كإشارة لضربة نووية محتملة، إلا أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار قبل تنفيذ ذلك التهديد.

توترات إيران وأمريكا في مضيق هرمز

ورغم استبعاد الخيار النووي، يشهد الصراع بين إيران وأمريكا تصعيدا ميدانيا في منطقة مضيق هرمز؛ حيث أصدر ترامب أوامر صريحة للقوات البحرية بضرورة "إطلاق النار على أي قوارب إيرانية تضع ألغاما في الممر الملاحي الحيوي وقتلها".

وتعكس هذه التطورات الطبيعة المعقدة للمواجهة العسكرية، حيث يوازن البيت الأبيض بين استبعاد الأسلحة الفتاكة الشاملة وتشديد الإجراءات العسكرية المباشرة في الممرات الملاحية الاستراتيجية لضمان الأمن البحري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز السلاح النووي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لقاء ناري".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة أمام الزمالك
رياضة محلية

"لقاء ناري".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة أمام الزمالك
تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
أخبار مصر

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا
زووم

ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا
تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
أخبار مصر

تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
مواعيد غلق كوبري أكتوبر وخطط التحويلات المرورية الجديدة
أخبار مصر

مواعيد غلق كوبري أكتوبر وخطط التحويلات المرورية الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟