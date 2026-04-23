حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل الدائر حول إمكانية استخدام القوة النووية في سياق المواجهة في حرب إيران، مؤكدا استبعاد هذا الخيار بشكل قاطع.

وأوضح ترامب، خلال رده على تساؤلات الصحفيين في المكتب البيضاوي، أنه لن يلجأ إلى استعمال الأسلحة النووية ضد طهران، حيث أجاب بوضوح "لا" عند سؤاله عن إمكانية التفكير في هذا السلاح.

أمريكا وبدائل الخيار النووي في حرب إيران

وانتقد الرئيس الأمريكي طرح هذا التساؤل واصفا إياه بالغباء، متسائلا عن جدوى استخدام سلاح نووي في الوقت الذي يرى فيه أن الولايات المتحدة قد تمكنت بالفعل من "تدمير" إيران دون الحاجة للجوء إلى هذا النوع من الضربات غير التقليدية.

وأثارت تصريحات ترامب قبل أسبوعين مخاوف دولية، حين حذر من أن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهو ما فسرته أطراف منتقدة كإشارة لضربة نووية محتملة، إلا أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار قبل تنفيذ ذلك التهديد.

توترات إيران وأمريكا في مضيق هرمز

ورغم استبعاد الخيار النووي، يشهد الصراع بين إيران وأمريكا تصعيدا ميدانيا في منطقة مضيق هرمز؛ حيث أصدر ترامب أوامر صريحة للقوات البحرية بضرورة "إطلاق النار على أي قوارب إيرانية تضع ألغاما في الممر الملاحي الحيوي وقتلها".

وتعكس هذه التطورات الطبيعة المعقدة للمواجهة العسكرية، حيث يوازن البيت الأبيض بين استبعاد الأسلحة الفتاكة الشاملة وتشديد الإجراءات العسكرية المباشرة في الممرات الملاحية الاستراتيجية لضمان الأمن البحري.