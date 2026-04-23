"أنت ما تأكله".. تلك المقولة الشهيرة تضوح أن النظام الغذائي الذي يتبعه كل شخص يؤثر بشكل كبير على حياته، وعلى صحته أيضا.

ومن خلال هذا النظام يستطيع الشخص التحكم في وزنه وتجنب الإصابة بالأمراض، إما جلبها، لذا فمن الضروري الانتباه لذلك جيدا.

أفضل أنواع السناكس التي يمكن تناولها بين الوجبات

ولأن النظام الغذائي مهم جدا فإننا في التقرير التالي نوضح أفضل أنواع السناكس التي يمكن تناولها بين الوجبات بأمان ودون قلق، إذ تحتوي على البروتين الذي يحتاجه الجسم وغيره من العناصر الغذائية الهامة، وذلك وفق ما نشره موقع healthline.

1-اللحم المقدد

اللحم المقدد هو لحم مزال منه الدهن، ومقطع إلى شرائح، ثم يجفف. يعد وجبة خفيفة ممتازة وسهلة التحضير، ويصنع عادة من لحم البقر والدجاج والديك الرومي والسلمون. يمكنك إيجاده في معظم محلات البقالة.

2-الزبادي اليوناني

يعد الزبادي اليوناني وجبة خفيفة صحية وغنية بالبروتين، إذ تحتوي العبوة الواحدة (156 جرام) على 16 جراما من البروتين. وهو أكثر إشباعا من أنواع الزبادي الأخرى ذات المحتوى البروتيني المنخفض، كما يتميز أيضا بغناه بالكالسيوم، وهو عنصر مهم لصحة العظام.

3-خضراوات مع صلصة الزبادي

الخضراوات وجبة خفيفة رائعة، لكنها ليست غنية بالبروتين. تناولها مع صلصة الزبادي يزيد من استهلاكك للبروتين.



4-التونة

التونة غنية بالبروتين، وتعد وجبة خفيفة صحية وسهلة التحضير. تحتوي علبة التونة المعلبة (171 جرام) على 50 جراما من البروتين، مما يجعلها مشبعة للغاية، إضافة إلى ذلك، تحتوي التونة على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامينات ب والسيلينيوم، كما تحتوي على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

5-البيض المسلوق

لا شك أن البيض صحي للغاية، فهو يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تقريبا. وهو غني بشكل خاص بفيتامينات ب والمعادن النادرة.

6-شريحة من الجبن

إضافة إلى كونها وجبة خفيفة سريعة وسهلة، يعد الجبن صحيا للغاية ومشبعا. فهو مصدر ممتاز للكالسيوم والفوسفور والسيلينيوم، ويحتوي على كميات قليلة من العديد من العناصر الغذائية الأخرى، كما أنه غنيا بالبروتين، فمثلا شريحة واحدة فقط من جبن الشيدر (17 جراما) توفر حوالي 4 جرامات من هذا العنصر الغذائي، مما قد يساعدك على الشعور بجوع أقل.

7-حفنة من اللوز

يعد تناول حفنة من اللوز أو أي نوع آخر من المكسرات كوجبة خفيفة طريقة سهلة لزيادة استهلاك البروتين.

8-الحمص المحمص

الحمص، أو حبوب الغاربانزو، من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، وهو مصدر ممتاز للألياف، إذ يعد كمصدر للبروتين النباتي، خيارا رائعا لتناول وجبة خفيفة، خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا نباتيا.

يحتوي نصف كوب (82 جراما) من الحمص المطبوخ على 7 جرامات من البروتين و6 جرامات من الألياف، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن. وهو غني بشكل خاص بحمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والمنجنيز.

