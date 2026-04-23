الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

زد

الإسماعيلي

20:00

مودرن سبورت

سندرلاند

22:00

نوتينجهام فورست

ريال بيتيس

22:00

ريال مدريد

"الأبيض ينفرد".. جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك علي بيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

10:23 م 23/04/2026
اشتعل صراع الصدارة على قمة ترتيب الدوري المصري، بعد فوز الزمالك اليوم الخميس، على نظيره بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة الحسم بدوري نايل.

بفوز الزمالك، انفرد الأبيض بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بوصوله للنقطة 49 في قمة الجدول، بينما توقف بيراميدز عند النقطة 44 في المركز الثاني، والأهلي في المركز الثالث 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري

- الزمالك 49 نقطة

2- بيراميدز 44 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4- سيراميكا 43 نقطة

5- إنبي 35 نقطة

6- المصري 34 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
