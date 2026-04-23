اشتعل صراع الصدارة على قمة ترتيب الدوري المصري، بعد فوز الزمالك اليوم الخميس، على نظيره بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة الحسم بدوري نايل.

بفوز الزمالك، انفرد الأبيض بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بوصوله للنقطة 49 في قمة الجدول، بينما توقف بيراميدز عند النقطة 44 في المركز الثاني، والأهلي في المركز الثالث 44 نقطة.

ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري

- الزمالك 49 نقطة

2- بيراميدز 44 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4- سيراميكا 43 نقطة

5- إنبي 35 نقطة

6- المصري 34 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

إقرأ أيضًا:

مصدر بالزمالك يكشف سر استبعاد بنتايج من مباراة بيراميدز

"ضد الحليب ويفضل أعضاء الحيوانات".. طاهي رونالدو السابق يكشف أسرار لياقته



