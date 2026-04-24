ارتفعت معدلات البحث والتساؤل من قبل المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة، بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا وتقديم الساعة 60 دقيقة، نظرًا لأن هذا التغيير يأتي في أول أيام النظام الجديد، ما ينعكس مباشرة على مواعيد الصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة في القاهرة الجمعة 24 أبريل 2026

وفقًا للتوقيت الجديد بعد تطبيق التوقيت الصيفي، جاءت مواقيت الصلاة في القاهرة كالتالي:

- الفجر: 4:46 صباحًا

- الشروق: 6:15 صباحًا تقريبًا

- الظهر: 12:53 ظهرًا

- العصر: 4:29 مساءً

- المغرب: 7:28 مساءً

- العشاء: 8:51 مساءً

وتُعتبر المواعيد السابقة هي المواعيد المعتمدة في أول أيام تطبيق التوقيت الصيفي.

سبب تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

يأتي تطبيق التوقيت الصيفي ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار بشكل أكبر.

بداية العمل بالتوقيت الصيفي

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 23 أبريل 2026، ليكون اليوم الجمعة أول يوم فعلي بالتوقيت الجديد، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة عن التوقيت الشتوي.

كيف يتم حساب مواقيت الصلاة؟

تعتمد مواقيت الصلاة على الحسابات الفلكية لموقع الشمس وليس على التوقيت المحلي فقط، لذلك يتم تحديث الجداول الزمنية بعد تغيير الساعة بما يتوافق مع التوقيت الصيفي الجديد.

