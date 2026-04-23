نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر: "تحت الملاحظة بعد إنتكاسة الفشل التنفسي"

كتب : هاني صابر

09:33 م 23/04/2026

نادية مصطفى وهاني شاكر

كشفت المطربة نادية مصطفى، تطورات الحالة الصحية للمطرب القدير هاني شاكر الذي يتواجد حاليا داخل أحد المستشفيات بفرنسا للعلاج.

نادية مصطفى ترد على تصريحات رئيس الجالية بفرنسا عن هاني شاكر


وكتبت نادية مصطفى، عبر حسابها على فيسبوك: "في ظل ما تم تداوله خلال إحدى المداخلات التليفزيونية من معلومات غير دقيقة بشأن الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر .. نؤكد أن ما ورد على لسان رئيس الجالية في فرنسا لا يعكس الحقيقة وقد تضمنت إجتهادات شخصية وهو ليس على إتصال بأسرة الفنان ولا مع السفارة ولا القنصلية ومعلوماته لا أساس لها من الصحة".

نادية مصطفى تكشف حقيقة الصور المتداولة لهاني شاكر بالمستشفى

وتابعت: "نؤكد مرة أخرى بأن الصور المنتشرة له على سرير المرض صور غير حقيقية بالمرة وصنعت بالذكاء الاصطناعي
حيث أن أسرته بجواره طول الوقت وغير مسموح بزيارته أو تصويره".

وأوضحت: "للأسف تداول أخبار غير دقيقة عن صحة إنسان يمر بظرف صحي صعب يُعد أمرا يفتقر إلى الضمير والمسؤولية والإنسانية خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاعر أسرته وجمهوره الكبير".

وأضافت: "نرجو تحري الدقة قبل نشر أو نقل أي خبر وعدم الانسياق وراء التصريحات المتضاربة التي تزيد من حالة القلق والبلبلة، أما عن حالته حاليا فهو ما زال تحت الملاحظه بعد إنتكاسة الفشل التنفسي التي تعرض لها.. مع خالص الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يعود لجمهوره ومحبيه سالما معافى".

اقرأ أيضا:

بالصور| رانيا يوسف تستمتع بإجازتها في إسبانيا من متحف دالي

بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة