بعد نهاية الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز يتصدر محمود حسن تريزيجيه جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 9 أهداف بينما يتصدر المركز الثاني اللاعب علي سليمان برصيد 9 أهداف.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فريق بيراميدز أمس الخميس، بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

بينما تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره فريق بتروجيت هدف مقابل هدف في المباراة النهائية من المرحلة السادسة من الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26

١- تريزيجيه ٩ أهداف (الأهلي)

٢- علي سليمان ٩ أهداف (كهرباء الإسماعيلية)

٣- أحمد ياسر ريان ٨ أهداف ( البنك الأهلي)

٤ - عدي الدباغ ٨ أهداف (الزمالك )

٥ - أسامه فيصل ٧ أهداف ( البنك الأهلي)

٦ - ناصر ماهر ٧ أهداف (بيراميدز )

٧- صديق إوجولا ٧ أهداف ( سيراميكا كيلوباترا )

٨- صلاح محسن ٧ أهداف ( المصري البورسعيد )

٩- أدهم حامد ٦ أهداف ( بتروجيت)

١٠ - فاخري لاكاي ٦ أهداف ( سيراميكا كيلوباترا )