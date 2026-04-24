مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

كتب : محمد الميموني

01:21 ص 24/04/2026

محمود حسن تريزيجيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد نهاية الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز يتصدر محمود حسن تريزيجيه جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 9 أهداف بينما يتصدر المركز الثاني اللاعب علي سليمان برصيد 9 أهداف.

وفاز فريق الزمالك على نظيره فريق بيراميدز أمس الخميس، بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة النهائية من الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

بينما تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره فريق بتروجيت هدف مقابل هدف في المباراة النهائية من المرحلة السادسة من الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ونعرض خلال السطور التالية هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26

١- تريزيجيه ٩ أهداف (الأهلي)

٢- علي سليمان ٩ أهداف (كهرباء الإسماعيلية)

٣- أحمد ياسر ريان ٨ أهداف ( البنك الأهلي)

٤ - عدي الدباغ ٨ أهداف (الزمالك )

٥ - أسامه فيصل ٧ أهداف ( البنك الأهلي)

٦ - ناصر ماهر ٧ أهداف (بيراميدز )

٧- صديق إوجولا ٧ أهداف ( سيراميكا كيلوباترا )

٨- صلاح محسن ٧ أهداف ( المصري البورسعيد )

٩- أدهم حامد ٦ أهداف ( بتروجيت)

١٠ - فاخري لاكاي ٦ أهداف ( سيراميكا كيلوباترا )

الدوري المصري جدول ترتيب الهدافين مرحلة الهبوط محمود حسن تريزيجيه

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

نهاد أبو القمصان: عُرضت عليّ رشوة في قضايا حضانة ورفضت
أخبار مصر

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
زووم

ميرهان حسين تتألق وتخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا
أخبار مصر

"بحبك من زمان".. محمود سعد يرد على إشادة لميس الحديدي برسالة مؤثرة
أخبار مصر

مواعيد غلق كوبري أكتوبر وخطط التحويلات المرورية الجديدة

أخبار

المزيد

