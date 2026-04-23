"بحبك من زمان".. محمود سعد يرد على إشادة لميس الحديدي برسالة مؤثرة

كتب : أحمد العش

10:49 م 23/04/2026

محمود سعد ولميس الحديدي

نشر الإعلامي محمود سعد عبر صفحته على فيسبوك منشورًا حمل رسالة ود وامتنان، ردًا على منشور الإعلامية لميس الحديدي التي عبّرت فيه عن تقديرها وحبها له، مشيدةً بأسلوبه في تقديم آيات القرآن الكريم واختياره لها بعذوبة وتأمل.

وقال "سعد" في منشوره: "اعتراف صريح مني.. لميس أنا بحبك من زمان وبقدرك على كل المستويات، وبيننا عشرة جميلة، ولما ييجي الكلام الحلو ده منك يبسطني ويسعدني جدًا جدًا.. وربنا يديم المحبة.. القديمة واللي بتتجدد كل يوم.. وأنا وأنتِ ولا حد تالتنا".

لميس الحديدي تكتب عن محمود سعد.. ما القصة؟

جاء رد محمود سعد بعد منشور سابق لـ "لميس الحديدي" كتبت فيه: "اعتراف صريح.. أنا بحب محمود سعد.. اسمعوه وهو يقول بطريقته السلسة العذبة (وسمعت الله يقول) ليردد آيات عظيمة يحسن اختيارها من القرآن الكريم، وكأن الله يجيب عما في قلبك أو في عقلك.. فكتاب الله - لمن يبحث ويقرأ بعناية - كنز لو تعلمون عظيم، في كل آية حكمة وعلم وحقيقة وعظة.. شكرًا يا محمود".

"بحبك من زمان".. محمود سعد يرد على إشادة لميس الحديدي برسالة مؤثرة
أخبار مصر

"بحبك من زمان".. محمود سعد يرد على إشادة لميس الحديدي برسالة مؤثرة

