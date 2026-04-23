نشر الإعلامي محمود سعد عبر صفحته على فيسبوك منشورًا حمل رسالة ود وامتنان، ردًا على منشور الإعلامية لميس الحديدي التي عبّرت فيه عن تقديرها وحبها له، مشيدةً بأسلوبه في تقديم آيات القرآن الكريم واختياره لها بعذوبة وتأمل.

وقال "سعد" في منشوره: "اعتراف صريح مني.. لميس أنا بحبك من زمان وبقدرك على كل المستويات، وبيننا عشرة جميلة، ولما ييجي الكلام الحلو ده منك يبسطني ويسعدني جدًا جدًا.. وربنا يديم المحبة.. القديمة واللي بتتجدد كل يوم.. وأنا وأنتِ ولا حد تالتنا".

لميس الحديدي تكتب عن محمود سعد.. ما القصة؟

جاء رد محمود سعد بعد منشور سابق لـ "لميس الحديدي" كتبت فيه: "اعتراف صريح.. أنا بحب محمود سعد.. اسمعوه وهو يقول بطريقته السلسة العذبة (وسمعت الله يقول) ليردد آيات عظيمة يحسن اختيارها من القرآن الكريم، وكأن الله يجيب عما في قلبك أو في عقلك.. فكتاب الله - لمن يبحث ويقرأ بعناية - كنز لو تعلمون عظيم، في كل آية حكمة وعلم وحقيقة وعظة.. شكرًا يا محمود".

محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها





محمود سعد يكشف عن مفاجأة جديد في رمضان 2026 – فيديو





محمود سعد عن فوز المنتخب: روح الفريق والحماس أهم من النتيجة -(فيديو)



