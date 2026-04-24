أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج المباحثات التي جمعت مسؤولين من لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض، مؤكدا اقتراب موعد لقاء القمة المرتقب لتعزيز التهدئة.

وكشف ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض الخميس، عن توقعه باستقبال رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين، واصفا الاجتماع الذي عُقد مع كبار المسؤولين من الجانبين بأنه كان مثمرا ورائعا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأطراف المعنية وافقت على تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع إضافية، مشيرا إلى ضرورة الانتظار لمراقبة النتائج، لافتا إلى أن حضور حزب الله يظل عاملا مؤثرا في الحسابات الميدانية والسياسية.

موعد قمة سلام لبنان وإسرائيل

وذكر ترامب أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سابقا في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" يمهد الطريق لزيارة القادة المرتقبة للولايات المتحدة.

ووصف ترامب هذا اللقاء المحتمل بأنه سيكون حدثا تاريخيا للغاية، لا سيما وأن قادة لبنان وإسرائيل لم يسبق لهما الالتقاء من قبل بشكل مباشر رغم تجاورهما الجغرافي.

وبيّن الرئيس الأمريكي أن تمديد الهدنة يمنح الفرصة اللازمة لترتيب هذه الزيارات الرسمية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تسهيل كافة الإجراءات لضمان نجاح المباحثات المباشرة بين الأطراف.

فرص نجاح سلام لبنان وإسرائيل

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بوجود فرصة كبيرة لإرساء سلام بين لبنان وإسرائيل قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى وجود نقاط التقاء في المصالح والعداوات المشتركة بين الأطراف المتفاوضة.

وأشار ترامب إلى أن طبيعة التحالفات والعداوات في المنطقة تدفع نحو هذا المسار، معتبرا أنه فيما يخص مواجهة حزب الله، يبدو أن الجميع متفقون على ضرورة التصدي لتهديداته لضمان استقرار المنطقة وتأمين مسار المفاوضات.