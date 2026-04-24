إعلان

ترامب: نتنياهو ورئيس لبنان قد يزوران واشنطن خلال أسبوعين

كتب : محمود الطوخي

01:26 ص 24/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج المباحثات التي جمعت مسؤولين من لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض، مؤكدا اقتراب موعد لقاء القمة المرتقب لتعزيز التهدئة.

وكشف ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض الخميس، عن توقعه باستقبال رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن خلال الأسبوعين المقبلين، واصفا الاجتماع الذي عُقد مع كبار المسؤولين من الجانبين بأنه كان مثمرا ورائعا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأطراف المعنية وافقت على تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع إضافية، مشيرا إلى ضرورة الانتظار لمراقبة النتائج، لافتا إلى أن حضور حزب الله يظل عاملا مؤثرا في الحسابات الميدانية والسياسية.

موعد قمة سلام لبنان وإسرائيل

وذكر ترامب أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه سابقا في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" يمهد الطريق لزيارة القادة المرتقبة للولايات المتحدة.

ووصف ترامب هذا اللقاء المحتمل بأنه سيكون حدثا تاريخيا للغاية، لا سيما وأن قادة لبنان وإسرائيل لم يسبق لهما الالتقاء من قبل بشكل مباشر رغم تجاورهما الجغرافي.

وبيّن الرئيس الأمريكي أن تمديد الهدنة يمنح الفرصة اللازمة لترتيب هذه الزيارات الرسمية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تسهيل كافة الإجراءات لضمان نجاح المباحثات المباشرة بين الأطراف.

فرص نجاح سلام لبنان وإسرائيل

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بوجود فرصة كبيرة لإرساء سلام بين لبنان وإسرائيل قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى وجود نقاط التقاء في المصالح والعداوات المشتركة بين الأطراف المتفاوضة.

وأشار ترامب إلى أن طبيعة التحالفات والعداوات في المنطقة تدفع نحو هذا المسار، معتبرا أنه فيما يخص مواجهة حزب الله، يبدو أن الجميع متفقون على ضرورة التصدي لتهديداته لضمان استقرار المنطقة وتأمين مسار المفاوضات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
شئون عربية و دولية

"بحبك من زمان".. محمود سعد يرد على إشادة لميس الحديدي برسالة مؤثرة
أخبار مصر

لقطة رومانسية تخطف الأنظار.. مي عمر ومحمد سامي بإطلالة أنيقة
الموضة

مشهد نادر في البحر الأحمر.. ظهور عروس بحر صغيرة بمياه سفاجا (صور)
أخبار المحافظات

مواعيد غلق كوبري أكتوبر وخطط التحويلات المرورية الجديدة
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟