ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران

كتب : محمود الطوخي

10:54 م 23/04/2026

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إدارته تواجه حالة من عدم الوضوح بشأن معرفة هوية الزعيم الحالي في إيران، مشيرا إلى تداعيات ذلك على مسار الصراع.

وأوضح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، الخميس، أن الجانب الإيراني يسعى للمماطلة وتأجيل الأمور نظرا لعدم معرفة واشنطن مع من تتعامل في الوقت الراهن، مؤكدا في الوقت نفسه أن حرب إيران لن تستمر طويلا قبل أن تصل إلى نهايتها.

تداعيات حرب إيران وهوية القائد

وشدد ترامب على وجود فارق جوهري في معرفة القيادة بين البلدين، حيث قال: "إنهم يعرفون من هو الزعيم في هذا البلد، أما نحن فلا نعرف من هو الزعيم في إيران".

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى ملف تغيير النظام، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي قد رحل وانتقل إلى "مراعي أكثر خضرة"، لافتا إلى أن رحيله شمل أيضا كافة أفراد فريقه المعاون الذين غادروا المشهد معه.

تغييرات النظام خلال حرب إيران وأمريكا

وفي سياق استعراضه لتطورات المشهد الداخلي ضمن الصراع بين إيران وأمريكا، أشار ترامب إلى تعاقب مجموعات القيادة؛ حيث أوضح أن المجموعة الأولى والثانية قد رحلتا بالفعل من السلطة.

وأوضح ترامب أن السلطة في طهران حاليا بيد مجموعة ثالثة، واصفا إياهم بأنهم يعيشون حالة من القلق والترقب خشية أن يواجهوا مصير المجموعات السابقة بالرحيل عن المشهد السياسي.

