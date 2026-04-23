مصدر بالزمالك يكشف سر استبعاد بنتايج من مباراة بيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري.



مجربات الشوط الثاني



بدأ الزمالك الشوط بهجمة مرتدة في الدقيقة 46، حين مرر عبد الله السعيد كرة إلى خوان بيزيرا الذي أرسل عرضية اصطدمت بالدفاع ووصلت سهلة إلى الحارس أحمد الشناوي.

ورد بيراميدز سريعاً بعرضية تحولت إلى ركنية في الدقيقة 48، أعقبها رأسية علت مرمى مهدي سليمان في الدقيقة 49.



وتوقفت المباراة في الدقيقة 51 بعد إصابة أحمد عاطف قطة إثر اصطدام مع فيستون ماييلي، قبل أن يغادر الملعب متأثراً بإصابته في الأنف.



واستمر الضغط المتبادل، إذ أهدر ناصر منسي فرصتين برأسيتين في الدقيقتين 54 و56، تصدى لهما الشناوي بسهولة.



كما شهدت الدقيقة 59 فرصة لبيراميدز بتسديدة ناصر ماهر التي اصطدمت بالشباك الخارجية.



وفي الدقيقة 62، كاد بيراميدز أن يهدد مرمى الزمالك، لكن تسديدة محمد حمدي مرت بجوار القائم قبل أن يلجأ الفريق لتهدئة الإيقاع عبر التمريرات القصيرة في الدقيقة 63.



وتواصلت محاولات الزمالك عبر بيزيرا ومنسي، لكن دفاع بيراميدز بقيادة محمود مرعي نجح في التعامل معها، فيما تألق محمود حمدي الونش في إيقاف هجمة خطيرة لماييلي في الدقيقة 70.



وشهدت الدقيقة 74 حصول عبد الله السعيد على بطاقة صفراء بعد إيقاف هجمة مرتدة قادها ناصر ماهر، بينما استمرت الكرات الثابتة دون خطورة حقيقية.



وفي الدقيقة 78، أهدر الزمالك فرصة محققة عن طريق شيكو بانزا الذي سدد كرة أرضية تصدى لها الشناوي.



ورد بيراميدز بمحاولتين في الدقيقتين 80 و81، وسط مطالبات بركلة جزاء بعد تدخلات داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.



هدف فوز الزمالك



وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 84، عندما قاد شيكو بانزا هجمة مرتدة مميزة مرر خلالها الكرة إلى خوان بيزيرا الذي سددها ببراعة داخل الشباك معلناً تقدم الزمالك.



وخضع الهدف لمراجعة تقنية الفيديو، قبل أن يتم تأكيد صحته في الدقيقة 87.



هدف الزمالك الملغي

وفي الوقت بدل الضائع، سجل الزمالك هدفاً ثانياً عبر بانزا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 93.

ترتيب الفريقين عقب اللقاء

بهذه النتيجة حافظ الفارس الأبيض على صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة الـ44 فى المركز الثاني.

