قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتطلع للاجتماع المقبل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزاف عون.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الخميس، أن إسرائيل يتوجب عليها الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت للصواريخ، ولكن ينبغي أن تقوم بذلك بحذر.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تم تمديده لمدة ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن قائدي البلدين سيزوران واشنطن خلال تلك الفترة.

ولفت ترامب، إلى أنه يعتقد أن ملف السلام في لبنان "سهل نسبيًا" مقارنة بملفات أخرى تعمل عليها الإدارة الأمريكية حاليًا.

وشدد ترامب على ضرورة أن تقطع إيران التمويل عن حزب الله.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن البحرية الأمريكية تفرض حصار "رائع" على إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة.

وحذر ترامب من أن قيام إيران بنشر الألغام، قائلا: "أن زرع الألغام البحرية كان "خطأً كبيرًا" وسيحرم إيران من جني الأموال لسنوات طويلة".