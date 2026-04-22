مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

"لاعتبرتها مباراتي الأخيرة".. تصريح قوي من نجم الزمالك السابق عن مباراة بيراميدز

كتب : نهي خورشيد

10:56 م 22/04/2026
أكد شريف أشرف لاعب الزمالك السابق، أن المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز غداً لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات الحاسمة تحتاج إلى شخصية قوية داخل الملعب وحضور ذهني كبير.


تصريحات شريف أشرف قبل قمة الزمالك وبيراميدز


أشاد شريف أشرف في تصريحات عبر قناة الزمالك بالمستوى الذي قدمه الفريق والجهاز الفني خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن الزمالك لم يتبق له سوى الأمتار الأخيرة من أجل حسم الموسم والتتويج بلقبي الدوري المصري والكونفدرالية.


وأضاف لاعب الزمالك السابق أنه لو كان ضمن صفوف الفريق في هذه المواجهة، لاعتبرها مباراة مصيرية وكأنها الأخيرة في مسيرته من أجل تقديم أقصى ما لديه والمساهمة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.


وأوضح شريف أشرف أن الصراع في وسط الملعب سيكون العامل الأهم في تحديد نتيجة اللقاء، معتبراً أن التفوق في هذه المنطقة سيمنح الأفضلية لأي من الفريقين.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة المدير الفني معتمد جمال على إدارة المباراة بالشكل الأمثل، مشدداً على أن الزمالك يستحق إنهاء الموسم بالتتويج بالبطولتين وهو ما سيخلد هذا الجيل في ذاكرة جماهير القلعة البيضاء.


موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 23 أبريل 2026 على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وتذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، مع تعليق المعلق بلال علام.

مصدر يكشف.. أول رد من الزمالك على تصريحات والد زيزو "أخبار كاذبة"

عضو باتحاد الكرة يكشف مصير شكوى ثنائي الأهلي ضد محمود وفا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شريف أشرف الزمالك بيراميدز الدوري المصري

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
حوادث وقضايا

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
هل يقود جوزيه جوميز الأهلي؟.. وكيل المدرب يجيب
رياضة محلية

هل يقود جوزيه جوميز الأهلي؟.. وكيل المدرب يجيب
إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران: العدوان الأمريكي الصهيوني سبب انعدام أمن الخليج ومضيق هرمز
قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
نجيب ساويرس: تقلبات الأسواق لن تطول.. واستثمرت 400 مليون دولار في الذهب
اقتصاد

نجيب ساويرس: تقلبات الأسواق لن تطول.. واستثمرت 400 مليون دولار في الذهب

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟