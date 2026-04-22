أكد شريف أشرف لاعب الزمالك السابق، أن المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز غداً لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات الحاسمة تحتاج إلى شخصية قوية داخل الملعب وحضور ذهني كبير.



تصريحات شريف أشرف قبل قمة الزمالك وبيراميدز



أشاد شريف أشرف في تصريحات عبر قناة الزمالك بالمستوى الذي قدمه الفريق والجهاز الفني خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن الزمالك لم يتبق له سوى الأمتار الأخيرة من أجل حسم الموسم والتتويج بلقبي الدوري المصري والكونفدرالية.



وأضاف لاعب الزمالك السابق أنه لو كان ضمن صفوف الفريق في هذه المواجهة، لاعتبرها مباراة مصيرية وكأنها الأخيرة في مسيرته من أجل تقديم أقصى ما لديه والمساهمة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



وأوضح شريف أشرف أن الصراع في وسط الملعب سيكون العامل الأهم في تحديد نتيجة اللقاء، معتبراً أن التفوق في هذه المنطقة سيمنح الأفضلية لأي من الفريقين.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة المدير الفني معتمد جمال على إدارة المباراة بالشكل الأمثل، مشدداً على أن الزمالك يستحق إنهاء الموسم بالتتويج بالبطولتين وهو ما سيخلد هذا الجيل في ذاكرة جماهير القلعة البيضاء.



موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 23 أبريل 2026 على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وتذاع المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، مع تعليق المعلق بلال علام.

