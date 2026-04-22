الدوري المصري

سموحة

0 2
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

1 0
21:30

سيلتا فيجو

إعلان

مصدر يوضح رد الزمالك على تصريحات والد زيزو الأخيرة

كتب : مصراوي

05:51 م 22/04/2026 تعديل في 08:17 م

شعار نادي الزمالك

أبدى مصدر بنادي الزمالك تعجبه من تدخل والد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق السابق بشكل دائم، في مسألة الشكوى المقدمة ضد نجله من نادي الزمالك للجنة شؤون اللاعبين.

وشدد المصدر على أن الزمالك فوجئ بتصريحات من والد اللاعب بالأمس تفيد بصدور حكم لصالح نجله من قبل لجنة شؤون اللاعبين وأن القرار يتواجد في أدراج المكاتب بالاتحاد ولم يتم الإعلان عنه.

وأضاف المصدر أن الزمالك يطالب لجنة شؤون اللاعبين بالرد الرسمي وعدم ترك المجال لوالد اللاعب من أجل نشر أخبار منافية للحقيقة، خاصة وأن الزمالك أرسل استعجالاً للجنة شؤون اللاعبين منذ أسبوع للنظر في شكواه ضد اللاعب، نظرا للثقة الكبيرة في موقف النادي، كما أن المستشار القانونى للزمالك طالب اللجنة بتحديد أقرب وأسرع جلسة لتقديم مستندات النادى أمام اللجنة.

وتابع المصدر أنه يجب على والد زيزو أن ينأى بنفسه تمامًا ولا يتدخل في هذا الموضوع خاصة وأنه ليس ذو صفة رسمية، خاصة وأن هناك تقارير أشارت إلى أن والد اللاعب توجه إلى مبنى اتحاد الكرة وحصوله على وعد بصدور الحكم ضد نادي الزمالك، بالرغم من أن النادي هو من يطالب زيزو بأموال بناء على الشكوى المقدمة ضد اللاعب بعد العقوبات الموقعة على زيزو عقب غيابه 25 يومًا عن التدريبات في الموسم الماضي.

وأضاف المصدر أنه أمر غريب جدًا أن يهدد والد زيزو بالتصعيد دوليًا، وهو أمر يحتاج للرد من جانب لجنة شؤون اللاعبين حيث يدخل في إطار التهديد من شخص ليس ذو صفة في هذا الملف.

وأوضح المصدر أن الزمالك لديه ثقة كبيرة جدًا في لجنة شؤون اللاعبين الحالية وقدرتها على إظهار الحقيقة ومنح كل طرف حقه بشكل قانوني وفقًا للمستندات المقدمة من جميع الأطراف.

إعلان

إعلان

