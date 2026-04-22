إعلان

طارق الشناوي يكشف حقيقة صورة هاني شاكر داخل العناية المركزة

كتب : سهيلة أسامة

12:58 م 22/04/2026

هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الناقد الفني طارق الشناوي تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، وحقيقة الصورة المتداولة له داخل غرفة العناية المركزة.

ماذا قال طارق الشناوي؟

وكتب طارق الشناوي عبر حسابه على "فيسبوك": "تواصلت معي السيدة نهلة توفيق زوجة الفنان الكبير هاني شاكر من باريس، وأكدت أن الصورة التي تم تداولها له داخل المستشفى غير حقيقية، بل تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا يمكن لأي شخص اقتحام غرفته سواء في القاهرة أو باريس".

وأضاف: "هاني لا يزال بحاجة إلى دعاء كل المحبين، لكي يعبر بإذن الله إلى شاطئ الشفاء، كل المحبة لفنان منح حياتنا السعادة والبهجة".

ياسر قنطوش يحذر من تداول أخبار غير صحيحة
يذكر أن المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنان أصدر بيانًا حذر فيه من تداول الأخبار غير الدقيقة حول حالته الصحية، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة، وأن نشر الشائعات يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.

طارق الشناوي هاني شاكر ياسر قنطوش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

