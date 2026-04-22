كشف النائب مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن مصير شكوى لاعبي الأهلي محمد الشناوي ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات بحق محمود وفا حكم مباراة سيراميكا والأهلي في الدوري.

وقال أنه تمت إحالة الشكوى إلى لجنة الحكام لاستدعاء حكم المباراة داخليا كما هو متبع ونظر كل ما جاء بالشكوى أثناء وبعد المباراة بما يحفظ حقوق كل الأطراف ويؤكد على الاحترام المتبادل بين كافة عناصر منظومة كرة القدم.

وشدد أبوزهرة أن ما جرى عند استقبال وفد الأهلي جاء نتيجة عدم التنسيق الكافي. وأن الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد دوما على ترحيبه الكامل بإستقبال كل من ينتمي للنادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير، وكل الأندية المصرية، وسوف يظل اتحاد الكرة بيتًا كبيرًا للجميع بما يحقق الصالح العام للمنتخبات الوطنية ولعبة كرة القدم.

