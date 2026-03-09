مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق : الروح القتالية سر الانتصارات الأخيرة

كتب : نهي خورشيد

01:11 ص 09/03/2026

ناصر منسي

أشاد أحمد الشاذلي نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه لاعبو الأبيض خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، مؤكداً أن الروح القتالية والإصرار داخل الملعب كانا السبب الأبرز في تحقيق الانتصارات الأخيرة.

وأوضح الشاذلي في تصريحات تلفزيونية أن لاعبي الفريق يقدمون أداءً مميزاً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني نجح في إعادة الحماس والروح للفريق داخل الملعب.

وأضاف أن الروح والإصرار اللذين يظهر بهما اللاعبون خلال المباريات، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير، لعبا دوراً مهماً في تحقيق النتائج الإيجابية مؤخراً.

إشادة بناصر منسي ومنافسة قوية في الهجوم

وتحدث الشاذلي عن المستوى الذي يقدمه مهاجم الفريق ناصر منسي، مؤكداً أنه لاعب مميز ويتميز بالروح القتالية داخل الملعب.

وأشار إلى أن خط هجوم الزمالك يشهد منافسة قوية في الفترة الحالية، في ظل وجود أكثر من لاعب مميز مثل عدي الدباغ وسيف الدين الجزيري.

وفي ختام تصريحاته، أعرب الشاذلي عن أمله في أن يخوض الزمالك مبارياته المقبلة بنفس الروح، وأن يتعامل الفريق مع كل مباراة باعتبارها بطولة مستقلة من أجل مواصلة الانتصارات.

الزمالك أحمد الشاذلي ناصر منسي

