للهروب من الضغوط.. مدرب الزمالك يستعين بـ كايد في مركز جديد

كتب : محمد خيري

08:00 ص 09/03/2026
    آدم كايد (3)
    آدم كايد (5)
    آدم كايد من مباراة الزمالك والجونة
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
    آدم كايد
    آدم كايد
    آدم كايد

اقترب اللاعب الفلسطيني آدم كايد، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، من العودة للتشكيل الأساسي في مواجهة فريق إنبي المقبلة في الدوري المصري، بعد التعافي من إصابة في السمانة.

وشارك آدم كايد كبديل في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، وفقًا لمصدر مطلع.

وأكد المصدر أن المدير الفني للفريق، معتمد جمال، يخطط لإشراك أدم كايد في مركز صانع الألعاب لإراحة بعض اللاعبين، في ظل ضغوط المباريات المتكررة على الفريق.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الحادية والعشرين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة.

ويستعد الأبيض لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الدوري، على استاد المقاولون العرب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أدم كايد معتمد جمال الزمالك

