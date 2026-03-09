إعلان

إسرائيل تشن موجة غارات جديدة على قلب إيران وضاحية بيروت

كتب : د ب أ

10:57 ص 09/03/2026

غارات إسرائيلية

واصلت إسرائيل هجماتها على أهداف في إيران ولبنان في وقت مبكر من اليوم الاثنين، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان على تليجرام: "لقد بدأ الجيش الإسرائيلي موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني في وسط إيران".

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أنه تم استهداف البنية التحتية التابعة لميليشيا حزب الله المتحالفة مع إيران مرة أخرى في بيروت.

في غضون ذلك، طمأن الجيش السكان بعد أن كانت إيران قد أطلقت في وقت سابق صواريخ إضافية باتجاه إسرائيل.

