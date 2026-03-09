كتب : د ب أ

واصلت إسرائيل هجماتها على أهداف في إيران ولبنان في وقت مبكر من اليوم الاثنين، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان على تليجرام: "لقد بدأ الجيش الإسرائيلي موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية للنظام الإيراني في وسط إيران".

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أنه تم استهداف البنية التحتية التابعة لميليشيا حزب الله المتحالفة مع إيران مرة أخرى في بيروت.

في غضون ذلك، طمأن الجيش السكان بعد أن كانت إيران قد أطلقت في وقت سابق صواريخ إضافية باتجاه إسرائيل.