إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

11:02 ص 09/03/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 142.89 جنيه، بتراجع 1.87 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 159.17 جنيه، بزيادة 3.01 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض الأبيض البيض البلدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
تركيا تعلن نشر مقاتلات "إف 16" وأنظمة دفاع جوي شمال قبرص.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

تركيا تعلن نشر مقاتلات "إف 16" وأنظمة دفاع جوي شمال قبرص.. ما السبب؟
شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة
طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة