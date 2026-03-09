مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

01:25 ص 09/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (3) (1)
  • عرض 3 صورة
    مباراة بيراميدز والزمالك (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة الفريق أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة في الدوري المصري.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم - محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

يدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قائمة بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
أخبار مصر

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
اقتصاد

بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وزيادة الدولار.. هل سترتفع أسعار الأجهزة
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
النفط يقفز فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022 بسبب توترات المنطقة
اقتصاد

النفط يقفز فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2022 بسبب توترات المنطقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة