أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن قائمة الفريق أمام نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة في الدوري المصري.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم - محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

يدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة.