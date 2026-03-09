مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

رئيس إنبي: لا مانع من التنازل عن الدعوات لجماهير الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

01:49 ص 09/03/2026

أيمن الشريعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنه لا يمانع التنازل عن الدعوات المخصصة لناديه في مباراة الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لإدارة النادي.


وأوضح الشريعي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت أنه يرحب بالتنازل عن الدعوات المخصصة لجماهير إنبي، سواء لصالح الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز، مؤكدًا أن النادي ليس لديه أي أزمة في هذا الأمر.

الشريعي يكشف حقيقة رفض تقديم موعد مباراة إنبي والزمالك

نفى أيمن الشريعي الجدل الدائر بشأن رفضه تقديم موعد مباراة إنبي والزمالك، مشددًا على أن إعداد جدول المباريات من اختصاص رابطة الأندية.

وأضاف أن فريقه سيخوض مباراة أمام كهرباء الإسماعيلية يوم السبت في الإسماعيلية، موضحًا أن اللقاء سينتهي في وقت متأخر، وهو ما سيمنح اللاعبين يومًا واحدًا فقط للاستعداد لمواجهة الزمالك، وهو أمر صعب من الناحية البدنية.

وبشأن تأثير الحضور الجماهيري الكبير على لاعبي إنبي، أكد الشريعي أن الفريق قادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية، موضحًا أن اللاعبين اعتادوا اللعب في مثل هذه الأجواء.

وأشار إلى أن إنبي نجح في تحقيق نتائج جيدة تحت الضغط، مستشهدًا بما حدث في مباراة الفريق أمام الأهلي في كأس الرابطة والتي انتهت بفوز إنبي، إلى جانب التعادل مع الأهلي في إحدى مباريات الدوري.

إقرأ أيضًا:
ضمنها إيقاف لاعب الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 21

"حتى من نسوا تهنئتي".. أفشة يوجه رسالة شكر للجماهير بعد عيد ميلاده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن الشريعي الزمالك إنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
هل يغير صعود الدولار مسار الفائدة في مصر ومعدل التضخم؟ خبير يوضح
أخبار البنوك

هل يغير صعود الدولار مسار الفائدة في مصر ومعدل التضخم؟ خبير يوضح
نقيب الموسيقيين يطمئن جمهور هاني شاكر على حالته الصحية: "مستقرة ويخضع للإشراف
دراما و تليفزيون

نقيب الموسيقيين يطمئن جمهور هاني شاكر على حالته الصحية: "مستقرة ويخضع للإشراف
شبهة خطيرة.. علي جمعة يرد على السؤال: هل توقيت الفجر في مصر خاطئ؟
جنة الصائم

شبهة خطيرة.. علي جمعة يرد على السؤال: هل توقيت الفجر في مصر خاطئ؟

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة