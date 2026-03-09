رئيس إنبي: لا مانع من التنازل عن الدعوات لجماهير الزمالك

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنه لا يمانع التنازل عن الدعوات المخصصة لناديه في مباراة الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لإدارة النادي.



وأوضح الشريعي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت أنه يرحب بالتنازل عن الدعوات المخصصة لجماهير إنبي، سواء لصالح الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز، مؤكدًا أن النادي ليس لديه أي أزمة في هذا الأمر.

الشريعي يكشف حقيقة رفض تقديم موعد مباراة إنبي والزمالك

نفى أيمن الشريعي الجدل الدائر بشأن رفضه تقديم موعد مباراة إنبي والزمالك، مشددًا على أن إعداد جدول المباريات من اختصاص رابطة الأندية.

وأضاف أن فريقه سيخوض مباراة أمام كهرباء الإسماعيلية يوم السبت في الإسماعيلية، موضحًا أن اللقاء سينتهي في وقت متأخر، وهو ما سيمنح اللاعبين يومًا واحدًا فقط للاستعداد لمواجهة الزمالك، وهو أمر صعب من الناحية البدنية.

وبشأن تأثير الحضور الجماهيري الكبير على لاعبي إنبي، أكد الشريعي أن الفريق قادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية، موضحًا أن اللاعبين اعتادوا اللعب في مثل هذه الأجواء.

وأشار إلى أن إنبي نجح في تحقيق نتائج جيدة تحت الضغط، مستشهدًا بما حدث في مباراة الفريق أمام الأهلي في كأس الرابطة والتي انتهت بفوز إنبي، إلى جانب التعادل مع الأهلي في إحدى مباريات الدوري.

