يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، اليوم الاثنين الموافق 9 مارس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر المؤجلة في الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد الكلية الحربية.

جدول ترتيب النادي الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل طلائع الجيش المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

ويذكر أن تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وتذاع المباراة خلال قناة "أون تايم سبورت 1".