إعلان

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة بالطريق الزراعي في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:05 ص 09/03/2026

جثة - أرشيقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت طفلة مصرعها، أسفل عجلات سيارة مسرعة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط" أمام قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

إخطار الأجهزة الأمنية


تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول الطفلة "ر.أ.م"، 4 أعوام، إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي جثة هامدة، إثر تعرضها لحادث تصادم.

سبب الوفاة


وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات


جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفلة في بني سويف حادث الطريق الزراعي القاهرة أسيوط حادث قرية ميدوم الواسطى حادث سيارة بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

تنبيهات عاجلة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
السيسي يحذر من إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي
أخبار مصر

السيسي يحذر من إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي
"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
أخبار المحافظات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يزعم: قطر قررت طرد قادة حماس لرفضهم إدانة الهجمات الإيرانية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة