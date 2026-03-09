لقيت طفلة مصرعها، أسفل عجلات سيارة مسرعة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط" أمام قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

إخطار الأجهزة الأمنية



تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول الطفلة "ر.أ.م"، 4 أعوام، إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي جثة هامدة، إثر تعرضها لحادث تصادم.

سبب الوفاة



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات



جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.