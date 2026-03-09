ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأثنين 9-3-2026، بينما انخفضت أسعار مكرونة السويسي، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 73 و77 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 20 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

