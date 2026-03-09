موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يلاقي فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي اليوم الاثنين الموافق 9 مارس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر المؤجلة في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 2".

