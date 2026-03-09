"برافو الرابطة".. الغندور يثير الجدل بشأن ما يحدث مع الزمالك

أثار الإعلامي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور حالة من الجدل بعد انتقاده مواعيد مباريات نادي الزمالك قبل خوضه مواجهته المقبلة في البطولات الأفريقية، مقارنة بظروف الفرق المصرية الأخرى المشاركة في المنافسات القارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» أن الفرق المصرية الأخرى حصلت على فترات راحة أطول قبل مبارياتها الأفريقية، موضحًا أن النادي الأهلي سيخوض مباراة محلية ثم يواجه الترجي الرياضي التونسي بعد ستة أيام، بينما يلعب نادي بيراميدز مباراة محلية ثم يسافر إلى المغرب لخوض مواجهته القارية بعد أربعة أيام.

مباراة الزمالك في الظروف الأصعب

وأضاف أن النادي المصري البورسعيدي سيخوض مباراة محلية يوم الثلاثاء قبل أن يلعب مباراته الأفريقية في مصر بعد أربعة أيام، في حين سيواجه الزمالك ضغطًا أكبر في الجدول، حيث يلعب مباراة محلية يوم الأربعاء، ثم يسافر بعد ثلاثة أيام فقط إلى برازافيل في جمهورية الكونغو لخوض مباراته القارية.

وأشار الغندور إلى أن الفريق الأبيض سيخوض المباراة في ظروف وصفها بالصعبة، إذ ستقام في الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملعب ذي نجيل صناعي، مع طول رحلة السفر التي تصل إلى نحو تسع ساعات، بالإضافة إلى تزامنها مع شهر رمضان وصيام اللاعبين.

واختتم تصريحاته بانتقاد الجهات المسؤولة عن تنظيم المواعيد، موجّهًا حديثه إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة والمسؤولين عن التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائلا: "برافو المسئول اللي بيظبط كل حاجة في الإتحاد الأفريقي"، معتبرًا أن جدول المباريات لم يراعِ ظروف الزمالك بالشكل الكافي.