في 28 مباراة سابقة.. ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمد معروف؟

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي تجمع بينهما غدًا الإثنين في دوري نايل.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء الإثنين، وتجمع بينهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 للدوري المصري.

أرقام الأهلي تحت صافرة محمد معروف

تعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، هي المواجهة رقم 29 التي يخوضها الأهلي تحت صافرة تحكيمية بقيادة محمد معروف.

وفي 28 مباراة سابقة قادها معروف للمارد الأحمر، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 19 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 7 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين فقط.

آخر مباراة قادها معروف للأهلي في مسابقة الدوري المصري كانت في أغسطس الماضي ضد فاركو بالجولة الثانية من الموسم الجاري وفاز المارد الأحمر بنتيجة 4-1.

بينما آخر مباراة خاضها الأهلي بشكل عام تحت قيادة معروف كانت في بطولة كأس عاصمة مصر في شهر ديسمبر الماضي وخسر حينها أمام إنبي بنتيجة 1-0.

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان عثمان، محمد شريف.

