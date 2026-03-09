محمد صلاح عن معتمد جمال: حالة مميزة بين لاعبي الزمالك

أكد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الحضور الجماهيري للفريق خلال المباريات الماضية كان عاملاً رئيسياً في تحقيق الانتصارات هذا الموسم، سواء في الدوري المصري الممتاز أو بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح صلاح في تصريحات تلفزيونية أن المدير الفني معتمد جمال نجح في خلق حالة مميزة بين لاعبي الفريق، مؤكداً أن العدالة بين اللاعبين والانضباط داخل الملعب انعكسا إيجابيًا على الأداء والنتائج.

وأضاف: "لاعبو الزمالك يقدمون نتائج وأداء مميز رغم الأزمات المالية التي تعرضوا لها هذا الموسم، وأشكرهم على كل ما قدموه".

وأتم تصريحاته بالإشادة بجهود الجهاز الفني واللاعبين على حد سواء.