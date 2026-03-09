بعد قرار معتمد جمال.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي، المقرر إقامتها اليوم الاثنين، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي اليوم الاثنين الموافق 9 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة بالدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه كل من، سمير جمال مساعد أول ومحمود بدران مساعد ثاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي كالتالي:

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثاني: محمود بدران

حكم رابع: أحمد عبدالله

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: محمد العيوطي

يدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

تمكن فريق بيراميدز في الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-1، في آخر مباراة له، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.