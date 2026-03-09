مباريات الأمس
أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري

كتب : محمد عبد السلام

12:51 ص 09/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (4)_4
  • عرض 3 صورة
    لقطات من مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز (5)_5

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي، المقرر إقامتها اليوم الاثنين، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي اليوم الاثنين الموافق 9 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة بالدوري المصري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه كل من، سمير جمال مساعد أول ومحمود بدران مساعد ثاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي كالتالي:

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثاني: محمود بدران

حكم رابع: أحمد عبدالله

حكم تقنية الفيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: محمد العيوطي

يدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يدخل البنك الأهلي المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

تمكن فريق بيراميدز في الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3-1، في آخر مباراة له، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حكام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بيراميدز الدوري المصري

