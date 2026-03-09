أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، أن "الجهات المختصة" تعاملت مع حادثين ناجمين عن سقوط شظايا في موقعين مختلفين، وذلك عقب اعتراض ناجح نفذته أنظمة الدفاع الجوي لهجوم إيراني.

وأوضح المكتب في بيان اليوم، أن الحادث الأول أسفر عن إصابة شخص من الجنسية الأردنية بإصابة بسيطة، فيما أدى الحادث الثاني إلى إصابة مصري بإصابة متوسطة.

تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين، عقب الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية. أسفر الحادث الأول عن تعرض شخص من الجنسية الأردنية لإصابة بسيطة، وأسفر الحادث الثاني عن تعرض شخص من الجنسية المصرية لإصابة متوسطة.



ونهيب بالجمهور استقاء… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 9, 2026

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية رصد 238 صاروخاً باليستياً منذ بدء "العدوان الإيراني"، حيث تم تدمير 221 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة.

وأضافت الوزارة أنه "تم رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".