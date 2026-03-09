إعلان

إصابة مصري جراء هجوم إيراني على أبو ظبي

كتب : أحمد جمعة

10:36 ص 09/03/2026

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، أن "الجهات المختصة" تعاملت مع حادثين ناجمين عن سقوط شظايا في موقعين مختلفين، وذلك عقب اعتراض ناجح نفذته أنظمة الدفاع الجوي لهجوم إيراني.

وأوضح المكتب في بيان اليوم، أن الحادث الأول أسفر عن إصابة شخص من الجنسية الأردنية بإصابة بسيطة، فيما أدى الحادث الثاني إلى إصابة مصري بإصابة متوسطة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية رصد 238 صاروخاً باليستياً منذ بدء "العدوان الإيراني"، حيث تم تدمير 221 صاروخاً باليستياَ، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة.

وأضافت الوزارة أنه "تم رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".

