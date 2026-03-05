إيقاف تنفيذ إحداهما.. مباراتان من دون جماهير للأهلي في دوري الأبطال

بينهم المحترف.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة المقاولون

يحرم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، النادي الأهلي من جماهيره في المباراتين المقبلتين بدوري أبطال أفريقيا، بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

معاقبة الأهلي

تلقى النادي الأهلي إخطارا من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمنع حضور جماهيره في المباراتين القادمتين بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار بيان الأهلي إلى أن المباراة الثانية ستكون مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر.

بسبب إيقاف جماهير الأهلي

وأوضح بيان الأهلي، أن العقوبة جاءت لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، وتوقفت هذه المباراة لدقائق بسبب إلقاء جماهير الأهلي الزجاجات على لاعبي المنافس.

المباريات التي يغيب عنها جماهير الأهلي

بعد قرار "الكاف"، يُحرم الأهلي من جماهيره في مباراة واحدة فقط بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الترجي التونسي، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي يوم 21 مارس.

وفي حالة ارتكاب جماهير الأهلي، أي مخالفة خلال مباراة ذهاب ربع النهائي، سيتم إيقافهم في مباراة نصف النهائي، في حال التأهل.

