مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

بينهم المحترف.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة المقاولون

كتب : محمد خيري

02:59 م 05/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي وزد للشباب (3)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي وزد للشباب (11)
  • عرض 7 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    لاعبي الأهلي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي يُقام على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان.

ويدخل الأهلي المواجهة في ظل عدة غيابات تضرب صفوف الفريق لأسباب متنوعة، سواء بداعي الإصابة أو لقرارات فنية من المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

6 غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب

ياسين مرعي: يغيب بسبب إصابة بتمزق جزئي في منشأ وتر العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته أمام سموحة.

إيلتيس كامويش: استمرار استبعاده للمباراة الثانية تواليًا لأسباب فنية.

محمد شكري: بسبب الإصابة.

عمرو الجزار: لعدم الجاهزية الفنية.

محمد هاني: تم استبعاده لإراحته قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي.

حمزة علاء: لأسباب فنية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز رغم الغيابات، لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري في مرحلة حاسمة من عمر المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غيابات الأهلي الدوري المصري المقاولون العرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"
أخبار وتقارير

فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"

حادث بلبيس.. ضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بالشرقية
أخبار المحافظات

حادث بلبيس.. ضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بالشرقية
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
رياضة عربية وعالمية

هل يتم تأجيل كأس العالم 2026؟.. تقرير يوضح اتجاه الفيفا
"إفطار المطرية".. استعدادات آلاف المشاركين لأكبر مائدة رمضانية-(صور)
أخبار وتقارير

"إفطار المطرية".. استعدادات آلاف المشاركين لأكبر مائدة رمضانية-(صور)
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور