بينهم المحترف.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة المقاولون

إيقاف تنفيذ إحداهما.. مباراتان من دون جماهير للأهلي في دوري الأبطال

يحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي يُقام على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان.

ويدخل الأهلي المواجهة في ظل عدة غيابات تضرب صفوف الفريق لأسباب متنوعة، سواء بداعي الإصابة أو لقرارات فنية من المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

6 غيابات الأهلي أمام المقاولون العرب

ياسين مرعي: يغيب بسبب إصابة بتمزق جزئي في منشأ وتر العضلة الضامة تعرض لها خلال مشاركته أمام سموحة.

إيلتيس كامويش: استمرار استبعاده للمباراة الثانية تواليًا لأسباب فنية.

محمد شكري: بسبب الإصابة.

عمرو الجزار: لعدم الجاهزية الفنية.

محمد هاني: تم استبعاده لإراحته قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي.

حمزة علاء: لأسباب فنية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز رغم الغيابات، لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري في مرحلة حاسمة من عمر المسابقة.