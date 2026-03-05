إعلان

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم

كتب : أحمد عادل

12:21 م 05/03/2026 تعديل في 12:23 م

مداهم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، حجز محاكمة التيك توكر المعروف بـ"مداهم" في اتهامه ببث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 25 مارس للنطق بالحكم.

إحالة مداهم للمحاكمة بتهمة بث محتوى خادش

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة البلوجر المعروف باسم "مداهم" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال بلغت 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، اعتمد على بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا ومشاهد منافية للآداب العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى محمد خالد، الشهير بـ"مداهم"، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، تنفيذًا لأمر الضبط الصادر بحقه على خلفية نشره محتوى مصوَّر يخالف القيم والآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحريات إلى أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تتبع نشاط المتهم الذي أنشأ وأدار صفحات إلكترونية بث من خلالها محتوى يعتدي على الثوابت الأخلاقية للمجتمع بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية طائلة بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، فضلًا عن تأسيس شركات لإضفاء طابع شرعي على تلك الأموال.

وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي الأموال التي جرى غسلها بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لبدء محاكمته أمام المحكمة المختصة.

مداهم محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر مداهم

مرافعة تاريخية من زكي ضد شهاب الصفطاوي في عين سحرية.. والجمهور: فكرنا بـ"ضد
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة
كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية
بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
