جميع المباريات

استبعاد أمريكا وسانتياجو.. هل يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا إلى أوروبا؟

كتب : محمد خيري

11:02 ص 05/03/2026
كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تطورات جديدة تخص مصير بطولة قطر الودية الدولية لكرة القدم، والتي كان من المقرر أن يخوض خلالها منتخب إسبانيا لكرة القدم مباراة ودية أمام منتخب مصر لكرة القدم يوم 30 مارس الجاري.

ووفقًا لما أوردته إذاعة راديو كوبي، تأكد عدم إقامة مباراة "فيناليسيما" المرتقبة بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم، والتي كان مقررًا إقامتها في 27 مارس بالعاصمة القطرية الدوحة، مع ترجيح نقلها إلى أوروبا بسبب الاضطرابات الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

مهرجان قطر لكرة القدم مهدد بالإلغاء

وأشارت الإذاعة إلى أن القرار لا يقتصر على مواجهة إسبانيا والأرجنتين فقط، بل يشمل جميع الفعاليات التي ينظمها مهرجان قطر لكرة القدم، ومن بينها مباراة إسبانيا أمام مصر، إلى جانب مباريات دولية أخرى ضمن البطولة ذاتها.

وبحسب التقرير، تم استبعاد الولايات المتحدة كوجهة بديلة لاستضافة البطولة بسبب تورطها في النزاع الدائر حاليًا في الشرق الأوسط، فيما يركز المنظمون على نقل المباريات إلى القارة الأوروبية.

بريطانيا الخيار الأبرز لإقامة مباراة مصر وإسبانيا

ويبدو أن الخيار الأبرز حاليًا هو إقامة المباريات في العاصمة البريطانية، وتحديدًا على ملعب لندن، معقل نادي وست هام يونايتد، والذي لا توجد عليه فعاليات مقررة خلال تلك التواريخ.

كما تم استبعاد خيار إقامة المباراة في إسبانيا، حتى لا يحصل المنتخب الإسباني على أفضلية الأرض أمام منتخب مصر، رغم أن ملعب سانتياجو برنابيو سيكون متاحًا، في حين يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مواجهة بين منتخب المغرب لكرة القدم و الإكوادور في الموعد ذاته.

منتخب مصر منتخب إسبانيا مهرجان فطر لكرة القدم

