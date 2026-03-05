أعلنت جمعية الأورمان عن نجاحها في إجراء عدد (230) عملية من جراحات العيون ومكافحة العمى لغير القادرين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطتها الإنسانية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية كثفت جهودها الطبية خلال الشهر المبارك بهدف استعادة الأمل للأسر التي تعاني من فقدان العائل بسبب مشاكل البصر، حيث تتضاعف قيمة العمل الإنساني خلال الأيام المباركة، مؤكدًا أن الجمعية تسعى لأن يكون العيد عيدين لكل مريض استرد بصره وللأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن العمليات شملت جراحات إزالة المياه البيضاء وعمليات ظفرة العين وعمليات زرع القرنية، فضلًا عن إجراء الفحوصات الطبية وتركيب النظارات الطبية.

وأوضح أن كافة العمليات تم إجراؤها داخل أفضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وبإشراف نخبة من كبار أطباء الرمد في مصر، مؤكدًا أن الجمعية تقدم الخدمة بالمجان تمامًا للمستفيدين، بدءًا من الفحص الميداني، مرورًا بالعملية الجراحية، وصولًا إلى صرف العلاج والمتابعة الدورية.

وأضاف أن الأورمان تعتمد في اختيار الحالات على أبحاث ميدانية دقيقة تجريها مكاتبها المنتشرة في المحافظات، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها الفعليين في القرى والنجوع والمناطق النائية.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تُعد منظمة غير حكومية مصرية رائدة، تأسست عام 1993، ومقيدة برقم 803 مركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات تنموية وطبية واجتماعية مستدامة تغطي كافة أنحاء مصر.

