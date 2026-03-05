إعلان

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق فعاليات مبادرة "إحنا قدها" بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

03:27 م 05/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الاستعداد للمبادرة
  • عرض 4 صورة
    فعاليات الاجتماع التنسيقي
  • عرض 4 صورة
    التنسيق لإطلاق المبادرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لإطلاق فعاليات مبادرة "إحنا قدها"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والتي تهدف إلى تمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في مواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة.

اجتماع تنسيقي

عقدت المديرية اليوم الخميس أولى الاجتماعات التنسيقية للمبادرة بمركز التنمية الشبابية بالهضبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور منسق عام المبادرة ورؤساء اللجان، وذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للمبادرات الشبابية، وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت رشا عصام، منسق عام المبادرة، أن الاجتماع ناقش أهم أهداف المبادرة ومحاورها، والتي تشمل: تمكين الشباب وتعزيز أدوارهم المجتمعية، إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع السيناوي، صقل مهارات الشباب عبر الندوات وورش العمل، تعزيز روح العمل التطوعي وقيم الولاء والانتماء للوطن.

جدول زمني للأنشطة

كما تم وضع النقاط الأساسية للجدول الزمني للأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على التواصل المباشر مع المواطنين في مدن المحافظة، بالإضافة إلى القرى والوديان النائية، لتسليط الضوء على أهداف المبادرة وخدماتها المجتمعية.

حضور كوادر اللجنة

شهد الاجتماع حضور رشا عصام عباس، منسق عام محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى رؤساء اللجان: نجوى عاطف، رئيس لجنة العلاقات العامة.

حسناء صقر، رئيس لجنة المرأة، داليا منير، رئيس لجنة الإعلام، سامي جبريل، رئيس لجنة التنمية البشرية.

وتأتي مبادرة "إحنا قدها" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين الشباب ودمجهم في جهود تطوير المجتمع المحلي، وإطلاق برامج تعزز من الوعي والمسئولية المجتمعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء الشباب والرياضة مبادرة دعم التنمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
"إفطار المطرية".. استعدادات آلاف المشاركين لأكبر مائدة رمضانية-(صور)
أخبار وتقارير

"إفطار المطرية".. استعدادات آلاف المشاركين لأكبر مائدة رمضانية-(صور)
حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
رمضان ستايل

لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
هل الانشغال بالسوشيال ميديا في رمضان يضيع ثواب الصيام؟.. الشيخ أحمد خليل
جنة الصائم

هل الانشغال بالسوشيال ميديا في رمضان يضيع ثواب الصيام؟.. الشيخ أحمد خليل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور