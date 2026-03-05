تستعد مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء لإطلاق فعاليات مبادرة "إحنا قدها"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والتي تهدف إلى تمكين الشباب ودعم دورهم القيادي في مواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة.

اجتماع تنسيقي

عقدت المديرية اليوم الخميس أولى الاجتماعات التنسيقية للمبادرة بمركز التنمية الشبابية بالهضبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور منسق عام المبادرة ورؤساء اللجان، وذلك في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للمبادرات الشبابية، وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت رشا عصام، منسق عام المبادرة، أن الاجتماع ناقش أهم أهداف المبادرة ومحاورها، والتي تشمل: تمكين الشباب وتعزيز أدوارهم المجتمعية، إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع السيناوي، صقل مهارات الشباب عبر الندوات وورش العمل، تعزيز روح العمل التطوعي وقيم الولاء والانتماء للوطن.

جدول زمني للأنشطة

كما تم وضع النقاط الأساسية للجدول الزمني للأنشطة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على التواصل المباشر مع المواطنين في مدن المحافظة، بالإضافة إلى القرى والوديان النائية، لتسليط الضوء على أهداف المبادرة وخدماتها المجتمعية.

حضور كوادر اللجنة

شهد الاجتماع حضور رشا عصام عباس، منسق عام محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى رؤساء اللجان: نجوى عاطف، رئيس لجنة العلاقات العامة.

حسناء صقر، رئيس لجنة المرأة، داليا منير، رئيس لجنة الإعلام، سامي جبريل، رئيس لجنة التنمية البشرية.

وتأتي مبادرة "إحنا قدها" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين الشباب ودمجهم في جهود تطوير المجتمع المحلي، وإطلاق برامج تعزز من الوعي والمسئولية المجتمعية.